Omlin-Ersatz: Gladbach versucht es bei Ortega

Jonas Omlin (31) will sich bei Borussia Mönchengladbach nicht auf die Bank setzen. Deshalb deutet sich beim ehemaligen Kapitän, der den Zweikampf gegen Moritz Nicolas (27) verloren hat. Neben Leicester City sind laut der ‚Bild‘ auch sein Ex-Klub HSC Montpellier sowie Vertreter aus Spanien und der Schweiz interessiert.

Einen Nachfolger wollen die Fohlen offenbar noch an Bord holen. Gegenüber der ‚Bild‘ skizziert Geschäftsführer Sport Roland Virkus das gesuchte Profil: „Natürlich treffen wir da eine Abwägung, es soll auf jeden Fall kein ganz junger Torwart sein, sondern einer mit Erfahrung, der jederzeit einspringen könnte.“

In der Vergangenheit habe sich die Borussia unter anderem mit Janis Blaswich (34) beschäftigt, der aber inzwischen von RB Leipzig zu Bayer Leverkusen gewechselt ist. Darüber hinaus, berichtet die ‚Bild‘ weiter, wurde auch über Stefan Ortega (32) diskutiert.

Der Ex-Bielefelder darf Manchester City nach drei Jahren verlassen und befindet sich aktuell auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Ein mögliches Gladbach-Engagement scheint zum jetzigen Zeitpunkt aber kaum möglich, da Ortega zu viel verdiene.