City zeigt Ortega die Tür

Manchester City gibt Stefan Ortega frei. Laut Fabrizio Romano haben die Skyblues den 32-jährigen Keeper darüber informiert, dass er den Klub diesen Sommer verlassen kann. Durch die Verpflichtung von James Trafford (22) vom FC Burnley für rund 31 Millionen Euro ist für den Ex-Bielefelder kein Platz mehr im City-Team. An das Team von Trainer Pep Guardiola ist Ortega ohnehin nur noch bis 2026 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Jahren als Nummer zwei will der Rechtsfuß künftig wieder als Nummer eins bei einem Klub zwischen den Pfosten stehen. Interesse am Keeper bekundet unter anderem Traffords Ex-Klub FC Burnley, dazu wurden auch Absteiger Leiceister City und weitere Klubs aus der Premier League gehandelt. Auch Ortegas langjähriger Kollege Ederson (31) befindet sich auf dem Sprung. Zuletzt wurde der Brasilianer mit Galatasaray in Verbindung gebracht.