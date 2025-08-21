Die Details zum Boniface-Transfer

Victor Boniface steht vor dem Wechsel zum AC Mailand. Übereinstimmenden Berichten zufolge haben sich die Italiener mit Bayer Leverkusen auf eine Leihe bis Saisonende inklusive Kaufoption über 30 Millionen Euro geeinigt. Mancherorts ist zudem zu lesen, dass die Zahlung der Summe unter gewissen Bedingungen verpflichtend wird.

Boniface selbst hat einem Wechsel bereits zugestimmt, letzte Details zwischen Milan und der Spielerseite werden laut ‚Sky‘ noch geklärt. In Leverkusen hatte der 24-jährige Mittelstürmer seinen Stammplatz zuletzt verloren.