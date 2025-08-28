UEFA Champions League
CL-Auslosung: BVB & Eintracht mit Hammer-Los
Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt erwischen in der Champions League-Ligaphase absolute Topgegner. Auf Bayern München und Bayer Leverkusen warten ebenfalls schwierige, aber vergleichsweise lösbare Aufgaben.
Die Gegner der Eintracht
Topf 1: FC Liverpool (H), FC Barcelona (A)
Topf 2: Atalanta Bergamo (H), Atlético Madrid (A)
Topf 3: Tottenham Hotspur (H), SSC Neapel (A)
Topf 4: Galatasaray (H), Qarabag Agdam (A)
Die Gegner von Bayer
Topf 1: Paris St. Germain (H), Manchester City (A)
Topf 2: FC Villarreal (H), Benfica Lissabon (A)
Topf 3: PSV Eindhoven (H), Olympiakos Piräus (A)
Topf 4: Newcastle United (H), FC Kopenhagen (A)
