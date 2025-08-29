Dina Ebimbe vor Eintracht-Abgang

Eintracht Frankfurt hat offenbar doch noch einen Abnehmer für Junior Dina Ebimbe gefunden. ‚Le Parisien‘ berichtet von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen dem Bundesligaklub und Stade Brest. Zur Debatte steht eine Leihe mit Kaufoption für den 24-jährigen Mittelfeldspieler.

Sollten sich die Franzosen dazu entschließen, Dina Ebimbe fest zu verpflichten, wären dem Bericht zufolge sieben Millionen Euro Ablöse fällig. Um den Deal abzuschließen sind nur noch letzte Details zu klären. Derzeit sieht alles danach aus, dass Dina Ebimbe die Mainmetropole in Kürze verlässt.