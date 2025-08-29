Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Dina Ebimbe vor Eintracht-Abgang

von Dominik Schneider - Quelle: Le Parisien
Junior Dina Ebimbe für Eintracht im Einsatz @Maxppp

Eintracht Frankfurt hat offenbar doch noch einen Abnehmer für Junior Dina Ebimbe gefunden. ‚Le Parisien‘ berichtet von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen dem Bundesligaklub und Stade Brest. Zur Debatte steht eine Leihe mit Kaufoption für den 24-jährigen Mittelfeldspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollten sich die Franzosen dazu entschließen, Dina Ebimbe fest zu verpflichten, wären dem Bericht zufolge sieben Millionen Euro Ablöse fällig. Um den Deal abzuschließen sind nur noch letzte Details zu klären. Derzeit sieht alles danach aus, dass Dina Ebimbe die Mainmetropole in Kürze verlässt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Frankfurt
Brest
Eric Ebimbe

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Brest Logo Stade Brest
Eric Ebimbe Eric Ebimbe
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert