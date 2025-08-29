30-Millionen-Angebot für Veerman

Bei der PSV Eindhoven ist heute ein hoch dotiertes Angebot eingetroffen. Laut ‚Voetbal International‘ bietet der FC Brentford 30 Millionen Euro Ablöse für einen Transfer von Joey Veerman. Dem Bericht zufolge zögert die PSV, die Offerte anzunehmen, da sich bis niederländischen Transferschluss am Dienstag kaum noch Möglichkeiten bieten, einen adäquaten Ersatz zu verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-jährige Mittelfeldspieler kann sich allerdings einen Wechsel in die Premier League und speziell zu den Bees durchaus vorstellen, heißt es. In den vergangenen Monaten wurde der 16-fache Nationalspieler immer wieder mit ausländischen Vereinen in Verbindung gebracht, bis kurz vor Ende der Transferperiode hat sich aber noch kein Wechsel für den Niederländer realisiert.