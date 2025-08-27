Frankfurt-Abschied: Klare Tendenz bei Götze

Mario Götze wird seine Zelte bei Eintracht Frankfurt im kommenden Sommer wohl abbrechen. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge spricht aktuell wenig dafür, dass die einjährige Verlängerungsoption, die im 2026 auslaufenden Vertrag enthalten ist, gezogen wird. Im Herbst seiner Karriere könnte der 33-Jährige dann ein neues Abenteuer im Ausland wagen.

Laut der Sportzeitung stellt die Major League Soccer ein spannendes Ziel für den Spielmacher dar. Nach Marco Reus (36/LA Galaxy) und Thomas Müller (35/Vancouver Whitecaps) könnte Götze binnen zwei Jahren der dritte Deutsche mit großer Strahlkraft werden, den es zum Karriereausklang in die USA zieht.