FCN: Vier Millionen für Jander-Nachfolger?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild | Sportsbladet
Caspar Jander im Trikot des 1. FC Nürnberg @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg ist offenbar bereit, für den Nachfolger von Caspar Jander (22) tief in die Tasche zu greifen. Laut der ‚Bild‘ laufen derzeit Verhandlungen mit Yannik Keitel vom VfB Stuttgart. Als Ablöse sollen vier Millionen Euro im Raum stehen.

Y. Keitel Mittelfeldspieler - 25 Jahre Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart Deutschland Deutschland #14 Yannik Keitel
Tore 1
Gespielte Spiele 17
Gehalt/Monat 2 K€

Der 25-Jährige ist nicht der Einzige, der als Nachfolger infrage kommt, der FCN schaut dafür auch nach Schweden. Dort spielt Harun Ibrahim (22) derzeit bei GAIS Göteborg, laut ‚Sportsbladet‘ zählt der Club zum Bewerberkreis. Auch Oxford United und die Queens Park Rangers sollen sich für den Sechser interessieren.

