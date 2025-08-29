FCN: Vier Millionen für Jander-Nachfolger?

Der 1. FC Nürnberg ist offenbar bereit, für den Nachfolger von Caspar Jander (22) tief in die Tasche zu greifen. Laut der ‚Bild‘ laufen derzeit Verhandlungen mit Yannik Keitel vom VfB Stuttgart. Als Ablöse sollen vier Millionen Euro im Raum stehen.

Der 25-Jährige ist nicht der Einzige, der als Nachfolger infrage kommt, der FCN schaut dafür auch nach Schweden. Dort spielt Harun Ibrahim (22) derzeit bei GAIS Göteborg, laut ‚Sportsbladet‘ zählt der Club zum Bewerberkreis. Auch Oxford United und die Queens Park Rangers sollen sich für den Sechser interessieren.