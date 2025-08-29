Mikautadze-Transfer fast fix

Georges Mikautadze (24) wechselt aus Frankreich nach Spanien. Nach FT-Informationen sind sich Olympique Lyon und der FC Villarreal über den Transfer des Stürmers einig geworden. OL erhält 30 Millionen Euro Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor einem Jahr hatte Lyon noch 18,5 Millionen Euro für den spielstarken Georgier an den FC Metz gezahlt und darf nun einen Gewinn verbuchen. Beim Champions League-Teilnehmer Villarreal steht zeitnah der Medizincheck für Mikautadze an.