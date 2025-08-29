Menü Suche
30-Millionen-Offerte für Mikautadze

von Luca Hansen - Quelle: FT-Info
Georges Mikautadze verwechselt Kopf mit Ball @Maxppp

Olympique Lyon muss sich mit einem Angebot für Georges Mikautadze auseinandersetzen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat der FC Villarreal eine mündliche Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro für den Stürmer abgegeben. Den Franzosen schwebt allerdings eine Ablöse in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro vor.

Der Spieler selbst ist sich noch nicht sicher, ob er Lyon verlassen will. Auch der aktuelle Tabellenführer der Ligue 1 würde den 24-Jährigen gerne behalten, ist aber aufgrund der prekären finanziellen Lage auf Verkäufe angewiesen. Der Vertrag des Georgiers läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
