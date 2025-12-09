Herber Verlust für PSG

Im Spiel gegen Athletic Bilbao (morgen, 21 Uhr) wird eine wichtige Offensivkraft für Paris St. Germain nicht auf dem Rasen stehen. Wie der französische Serienmeister mitteilt, fehlt Ousmane Dembélé aufgrund einer Erkrankung. Der 28-Jährige ruhe sich derzeit aus, um wieder fit zu werden.

Neben dem amtierenden Ballon d’Or-Titelträger fehlt auch Stammtorhüter Lucas Chevalier, der wegen einer Verletzung am Sprunggelenk pausiert und auch schon gegen Stade Rennes (5:0) am Wochenende aussetzte. Darüber hinaus befinden sich Lucas Beraldo und Achraf Hakimi in der Rehabilitionsphase.