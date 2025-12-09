Menü Suche
UEFA Champions League

Herber Verlust für PSG

von Dominik Schneider - Quelle: psg.fr
1 min.
Dembele ist elegant gekleidet @Maxppp
Athletic Club PSG

Im Spiel gegen Athletic Bilbao (morgen, 21 Uhr) wird eine wichtige Offensivkraft für Paris St. Germain nicht auf dem Rasen stehen. Wie der französische Serienmeister mitteilt, fehlt Ousmane Dembélé aufgrund einer Erkrankung. Der 28-Jährige ruhe sich derzeit aus, um wieder fit zu werden.

Paris Saint-Germain
Le point médical avant le déplacement à Bilbao :

- Malade, Ousmane Dembélé reste au repos.
- Lucas Chevalier continue ses soins.
- Lucas Beraldo effectue un travail de rééducation.
- ⁠Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation.

@Aspetar
Bei X ansehen

Neben dem amtierenden Ballon d’Or-Titelträger fehlt auch Stammtorhüter Lucas Chevalier, der wegen einer Verletzung am Sprunggelenk pausiert und auch schon gegen Stade Rennes (5:0) am Wochenende aussetzte. Darüber hinaus befinden sich Lucas Beraldo und Achraf Hakimi in der Rehabilitionsphase.

