BVB schnappt sich Silva

Nach den Transfers von Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka (21) und Innenverteidiger Aarón Anselmino (20/beide FC Chelsea) holt Borussia Dortmund die lange gesuchte Verstärkung für die Offensive an Bord. Der BVB gibt die Verpflichtung von Fábio Silva offiziell bekannt. Der 23-jährige Mittelstürmer unterschreibt einen Vertrag bis 2030. An die Wolverhampton Wanderers fließen dem Vernehmen nach 22,5 Millionen Euro, vier weitere Millionen sind an erfolgsabhängige Boni geknüpft.

Unter der Anzeige geht's weiter

2020 hatten die Wolves den damals 18-jährigen Silva für die vereinsinterne Rekordablöse von 40 Millionen vom FC Porto geholt, es folgten vier Leihen (RSC Anderlecht, PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, UD Las Palmas). In La Liga überzeugte der Portugiese (ein Länderspiel) in der vergangenen Saison trotz des Abstiegs mit zehn Toren und drei Vorlagen in 24 Einsätzen.

„Es war unser Ziel, das Team während der laufenden Transferperiode auch im Sturmzentrum breiter aufzustellen, um möglichst unberechenbar und für alle Situationen in drei Wettbewerben bestmöglich gewappnet zu sein. Wir haben viel Geduld benötigt, um unsere Vorstellungen durchzusetzen und sind nun froh, in Fabio Silva einen Spieler mit großem Potenzial verpflichtet zu haben“, sagt Geschäftsführer Sport Lars Ricken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Sebastian Kehl betont: „Fabio Silva galt schon in sehr jungen Jahren als außergewöhnliches Talent, hat in den vergangenen Spielzeiten wichtige Erfahrungen gesammelt, ist fußballerisch und menschlich gereift und trotzdem immer noch ein junger, entwicklungsfähiger Spieler. Fabio bringt viel Qualität mit: Torgefahr, Spielintensität, Tempo, und er kann flexibel auf mehreren Positionen eingesetzt werden. All das sowie die Tatsache, dass er ein erfolgsgetriebener, arbeitender Stürmer ist, macht diesen Transfer für uns sehr wertvoll.“

Silva selbst erklärt: „Bei einem Verein wie Borussia Dortmund zu unterschreiben, ist für mich etwas ganz Besonderes. Dieser Klub hat eine enorme Strahlkraft, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Ich kenne den BVB als leidenschaftlichen Verein mit unglaublichen Fans. Jetzt selbst Teil davon zu sein, erfüllt mich mit Stolz und großer Vorfreude. Ich möchte mich schnell einleben, alles geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon seit Wochen hatten die Schwarz-Gelben um die Dienste des 1,85 Meter großen Rechtsfußes gebuhlt. Auch die AS Rom und RB Leipzig waren lange im Rennen, der sächsische Ligakonkurrent entschied sich aber letztlich für Rômulo (23). Der vielseitig einsetzbare Silva soll in Dortmund Top-Torjäger Serhou Guirassy (29) entlasten und kann als dessen Backup im Sturmzentrum, in einer Doppelspitze oder als hängende Spitze agieren.