Menü Suche
Kommentar
Eredivisie

Konkurrenz für Bayer im Kampf um Timber

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Quinten Timber nach einem Tor @Maxppp

Bayer Leverkusen ist im Werben um Quinten Timber (24) nicht alleine. Wie ‚Sky‘ berichtet, bekommt Bayer Konkurrenz beim Werben um den niederländischen Nationalspieler. Demnach hat West Ham United sich bei Feyenoord Rotterdam nach Timber erkundigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unklar ist jedoch, wie ernst es den Hammers mit dem Interesse ist, da der Klub von Nationalspieler Niclas Füllkrug (32) sich für die Position im zentralen Mittelfeld bereits mit dem FC Southampton über einen Transfer von Mateus Fernandes (21) einig ist. Bayer wiederum arbeitet an einem 20-Millionen-Paket für Timber.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Bundesliga
Premier League
Leverkusen
West Ham
Feyenoord
Quinten Ryan Crispito Timber

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
West Ham Logo West Ham United
Feyenoord Logo Feyenoord Rotterdam
Quinten Ryan Crispito Timber Quinten Ryan Crispito Timber
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert