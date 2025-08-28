Konkurrenz für Bayer im Kampf um Timber

Bayer Leverkusen ist im Werben um Quinten Timber (24) nicht alleine. Wie ‚Sky‘ berichtet, bekommt Bayer Konkurrenz beim Werben um den niederländischen Nationalspieler. Demnach hat West Ham United sich bei Feyenoord Rotterdam nach Timber erkundigt.

Unklar ist jedoch, wie ernst es den Hammers mit dem Interesse ist, da der Klub von Nationalspieler Niclas Füllkrug (32) sich für die Position im zentralen Mittelfeld bereits mit dem FC Southampton über einen Transfer von Mateus Fernandes (21) einig ist. Bayer wiederum arbeitet an einem 20-Millionen-Paket für Timber.