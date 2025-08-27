Angebot eingereicht: Bayer arbeitet an Timber-Transfer

Bayer Leverkusen musste in diesem Sommer schwerwiegende Abgänge verkraften. Dem gegenüber stehen allerdings auch zahlreiche vielversprechende Neuzugänge. Doch die Transferplanungen des deutschen Vizemeisters sind noch lange nicht abgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Rheinländer intensivieren die Bemühungen um Quinten Timber. Wie das niederländische ‚Voetbal International‘ berichtet, hat man Feyenoord Rotterdam ein Angebot für den 24-Jährigen unterbreitet. Der ‚Bild‘ zufolge betrug die Offerte knapp unter 15 Millionen Euro, Feyenoord hingegen fordert über 20 Millionen. Inklusive Boni versucht man bei Bayer, das Gesamtpaket unter 20 Millionen Euro zu halten.

Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers, der eine Verlängerung mehrmals ablehnte, um den nächsten Karriereschritt zu gehen, läuft im kommenden Sommer aus. Ein Schnäppchen wird der Bruder von Arsenal-Verteidiger Jurriën Timber (24) aber nicht. In Rotterdam zählt Timber zu den absoluten Führungs- und Schlüsselspielern, sodass man den Rechtsfuß keinesfalls unter Wert abgeben möchte.