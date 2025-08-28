Preis steht: Bayer holt Ben Seghir

Bayer Leverkusen hat sich mit der AS Monaco grundsätzlich auf einen Transfer von Eliesse Ben Seghir (20) verständigt. Der ‚kicker‘ berichtet von einer entsprechenden Einigung. Die Ablöse soll sich bei über 30 Millionen Euro einpendeln.

Zu klären sind dem Fachmagazin zufolge lediglich Details in Bezug auf mögliche Zuschläge sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung. FT kann bestätigen, dass der Deal unmittelbar bevorsteht. Geht beim anschließenden Medizincheck alles glatt, wird der marokkanische Offensivspieler mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet.

Damit nicht genug: Auch Ezequiel Fernandez (23) von Al Qadsiah wird zeitnah zum Team von Erik ten Hag dazustoßen. Für den argentinischen Sechser wird ebenfalls eine saftige Ablöse fällig, die sich auf rund 30 Millionen Euro beläuft.