45-Millionen-Mann Disasi vor Chelsea-Abgang?

Die AS Monaco plant, Axel Disasi ins Fürstentum zurückzuholen. Nach FT-Informationen verhandelt der Ligue 1-Vertreter zur Stunde mit dem FC Chelsea, um eine mögliche Leihe auszuloten. In den Planungen der Blues spielt der 27-Jährige keine Rolle mehr, dementsprechend stehen die Londoner einem Transfer offen gegenüber.

Disasi war vor zwei Jahren für 45 Millionen Euro aus Monaco zum Klub-WM-Sieger gewechselt, konnte sich jedoch nie nachhaltig durchsetzen. Neben den Monegassen haben auch der AFC Bournemouth und Aston Villa, wo der Innenverteidiger die Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis verbrachte, Disasi auf dem Zettel.