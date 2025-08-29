Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Braunschweig schnappt sich Toptalent

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Robert Ramsak im Trikot der deutschen U19-Nationalmannschaft @Maxppp

Robert Ramsak wechselt von RB Leipzig in die zweite Liga. Wie ‚Sky‘ berichtet, schließt sich der 18-Jährige zunächst leihweise bis zum Saisonende Eintracht Braunschweig an. Die Niedersachsen sichern sich zudem allerdings eine Kaufoption in ungenannter Höhe.

Der Medizincheck und die Vertragsunterschrift sind für den morgigen Samstag geplant. Ramsak ist deutscher U19-Nationalspieler und wurde in der Jugend des FC Bayern ausgebildet. Erst im vergangenen Sommer war der Mittelstürmer ablösefrei in die U19 von Leipzig gewechselt. Dort hat der Rechtsfuß noch einen Kontrakt bis 2027.

