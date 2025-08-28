45 Millionen: Nkunku-Transfer auf der Zielgeraden

Christopher Nkunku (27) kehrt voraussichtlich nicht in die Bundesliga zurück. Nach FT-Informationen stehen die Verhandlungen zwischen dem FC Chelsea und dem AC Mailand kurz vor dem Abschluss.

Inklusive Boni wird sich die Ablöse für den französischen Nationalspieler (14 Länderspiele) bei rund 45 Millionen Euro einpendeln. Nkunku winkt bei seinem neuen Arbeitgeber ein Fünfjahresvertrag.

In Deutschland war der Angreifer einst für RB Leipzig aktiv, ehe es 2023 für 60 Millionen Euro auf die Insel ging. Dort konnte sich Nkunku, der zuletzt auch mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und Leipzig in Verbindung gebracht wurde, nicht nachhaltig durchsetzen, sodass man nun nach zwei Jahren wieder getrennte Wege geht.