Siebert-Ersatz: Fortuna holt Daland

Zweitligist Fortuna Düsseldorf zieht einen neuen Innenverteidiger an Land. Jesper Daland wechselt zunächst leihweise von Cardiff City zu den Rheinländern, im Anschluss kann die Fortuna den 25-jährigen Norweger per Kaufoption festverpflichten. FT hatte bereits am gestrigen Freitagmorgen vom bevorstehenden Transfer berichtet. In Düsseldorf soll Daland den Abgang von Jamil Siebert (23/US Lecce) auffangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Jesper bringt eine Vielzahl der Attribute mit, die ein moderner Innenverteidiger benötigt. Er verfügt über eine sehr gute Präsenz in der Luft, ist in der Lage, große Räume zu verteidigen, und verhält sich konsequent im Zweikampf. Mit dem Ball strahlt er eine gewisse Ruhe aus und kann darüber hinaus bei Standards für Gefahr sorgen. Wir sind überzeugt davon, dass er zudem noch einiges an Entwicklungspotenzial besitzt“, sagt Sportdirektor Christian Weber.