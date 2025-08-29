Düsseldorf holt Siebert-Ersatz

Fortuna Düsseldorf hat Ersatz für Jamil Siebert (23/US Lecce) am Haken. Nach FT-Informationen wird Jesper Daland von Cardiff City zum Zweitligisten wechseln. Der 25-jährige Norweger wird zunächst ausgeliehen, für den Anschluss sichert sich die Fortuna darüber hinaus eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Heute absolviert Daland den obligatorischen Medizincheck. 2024 stand der 1,91 Meter große Innenverteidiger im Kader der Nationalmannschaft, zum Einsatz kam er jedoch nicht. Für Cardiff absolvierte Daland lediglich 23 Pflichtspiele.