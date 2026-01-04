Fortuna lässt Schmidt ziehen

Danny Schmidt (22) kehrt Fortuna Düsseldorf im Januar vorübergehend den Rücken. Leihweise schließt sich der Angreifer Drittligist Rot-Weiss Essen an, berichtet die ‚Bild‘. Eine Kaufoption sei nicht Teil der Vereinbarung. Stattdessen soll der frühere deutsche U17-Nationalspieler im Anschluss an die Saison zur Fortuna zurückkehren.

Ersatz hatte der neue Sportchef Sven Mislintat bereits zuvor an Bord geholt: Für kolportierte 400.000 Euro wurde Jordi Paulina (21) von Borussia Dortmund losgeeist. Das Boulevardblatt bestätigt, dass sich der BVB eine Rückkaufoption gesichert hat, diese allerdings erst ab 2027 gültig ist. Dann könnte Schwarz-Gelb den Offensivakteur für 2,5 Millionen Euro zurückholen. Zudem steige die Summe jährlich um eine halbe Million, gleichzeitig sinke die Weiterverkaufsbeteiligung.