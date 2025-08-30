Menü Suche
Medizincheck: Bayer verleiht Alfa-Ruprecht

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Farid Alfa-Ruprecht im Bayer-Shirt @Maxppp

Bayer Leverkusen hat einen Leih-Abnehmer für Youngster Farid Alfa-Ruprecht gefunden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Flügelstürmer an Bundesliga-Absteiger VfL Bochum verliehen. Den Medizincheck soll der 19-Jährige am heutigen Samstag absolvieren.

Alfa-Ruprecht war in diesem Sommer von Manchester City nach Leverkusen gewechselt. Zwecks Spielpraxis soll sich der gebürtige Hamburger nun in der zweiten Liga weiterentwickeln. Für Bochum ist der ehemalige deutsche U18-Nationalspieler nach dem durchwachsenen Saisonstart eine willkommene Verstärkung.

