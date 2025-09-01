Menü Suche
Bochum holt neuen Stürmer

von David Hamza - Quelle: Talksport
Michael Obafemi pustet durch @Maxppp

Der VfL Bochum holt am Deadline Day wohl noch Verstärkung für den Angriff an Bord. Nach Informationen von ‚Talksport‘ wechselt Michael Obafemi zum Zweitligisten. Der 25-jährige Mittelstürmer soll zunächst per Leihe kommen.

Beim FC Burnley steht Obafemi noch bis 2027 unter Vertrag, in der neuen Saison ist der Ire (zwölf Länderspiele) noch ohne Kadernominierung beim Premier League-Aufsteiger.

