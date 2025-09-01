Bayer-Coach ten Hag vor Blitz-Entlassung?
Das Kapitel Bayer Leverkusen könnte für Erik ten Hag schneller zu Ende gehen als gedacht. Eine zeitnahe Trennung bahnt sich an.
Wird Erik ten Hag schon am heutigen Deadline Day nach drei Pflichtspielen als Cheftrainer von Bayer Leverkusen entlassen? Die ‚Bild‘ hält ein solches Szenario zumindest für „wahrscheinlich“.
Dabei wurde zuletzt berichtet, die Verantwortlichen würden mit einer finalen Entscheidung bis nach Ende des Wechselfensters warten wollen. Doch allem Anschein nach benötigt man keine Bedenkzeit mehr.
Ten Hag hatte erst in diesem Sommer das Amt in Leverkusen von Xabi Alonso übernommen, den es wiederum zu Real Madrid verschlug. Die magere Ausbeute seitdem: ein Punkt aus zwei Bundesligapartien.
Bei Bayer traut man dem 55-jährigen Niederländer wohl keine Kehrtwende unter dem völlig neu zusammengestellten Kader zu. „Ein Weitermachen mit dem Holländer kann es eigentlich nicht geben“, urteilt die ‚Bild‘ vielsagend.
