Freiburg gibt Weißhaupt ab

von Lukas Weinstock - Quelle: legia.com | scfreiburg.com
Noah Weißhaupt beim Aufwärmen @Maxppp

Der SC Freiburg hat einen Abnehmer für Noah Weißhaupt gefunden. Der 23-Jährige läuft in der kommenden Saison für Legia Warschau auf. Für den Anschluss sichert sich der polnische Conference League-Teilnehmer eine Kaufoption.

Legia Warszawa 🏆
Noah Weisshaupt nowym piłkarzem Legii Warszawa!

Umowa wypożyczenia z SC Freiburg obowiązuje do końca sezonu 2025/26, dodatkowo stołeczny klub zapewnił sobie opcję wykupu.
In Warschau trifft der Linksaußen, der die vergangene Saison leihweise beim FC St. Pauli verbrachte, auf Sportchef Fredi Bobic. „Ich freue mich sehr, einen Vertrag bei Legia unterschrieben zu haben. Es ist ein großer Verein, der größte in Polen, der in europäischen Wettbewerben spielt“, sagt Weißhaupt über seinen Wechsel.

