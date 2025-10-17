Menü Suche
Kommentar
Premier League

Newcastle: Pope zieht Option

von Dominik Schneider - Quelle: Sky Sports
Nick Pope im Newcastle-Trikot @Maxppp

Nick Pope hat offenbar sein Schicksal in die eigenen Hände genommen. Aus einem Bericht von ‚Sky Sports‘ geht hervor, dass der 33-jährige Torhüter von Newcastle United eine einseitige Option zur Verlängerung seines Vertrags ausgelöst hat. Das bedeutet, dass der zehnfache Ex-Nationalspieler fortan bis 2027 an die Magpies gebunden ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ursprünglich wäre das Arbeitspapier nur noch bis Saisonende datiert gewesen. Pope wechselte 2022 für 11,5 Millionen Euro vom FC Burnley zu Newcastle. Dort ist er die Nummer eins und stand in der laufenden Saison in allen Premier League- und Champions League-Spielen über die volle Distanz zwischen den Pfosten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Newcastle
Nick Pope

Weitere Infos

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle United
Nick Pope Nick Pope
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert