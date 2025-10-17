Newcastle: Pope zieht Option

Nick Pope hat offenbar sein Schicksal in die eigenen Hände genommen. Aus einem Bericht von ‚Sky Sports‘ geht hervor, dass der 33-jährige Torhüter von Newcastle United eine einseitige Option zur Verlängerung seines Vertrags ausgelöst hat. Das bedeutet, dass der zehnfache Ex-Nationalspieler fortan bis 2027 an die Magpies gebunden ist.

Ursprünglich wäre das Arbeitspapier nur noch bis Saisonende datiert gewesen. Pope wechselte 2022 für 11,5 Millionen Euro vom FC Burnley zu Newcastle. Dort ist er die Nummer eins und stand in der laufenden Saison in allen Premier League- und Champions League-Spielen über die volle Distanz zwischen den Pfosten.