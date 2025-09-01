Menü Suche
Tousart verlässt Union

von Dominik Schneider
Lucas Tousart (28) kehrt nach fünf Jahren in die Ligue 1 zurück. Der zentrale Mittefeldspieler verlässt Union Berlin und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Stade Brest.

Stade Brestois 29
𝐋𝐮𝐜𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐬𝐚𝐫𝐭 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐦𝐞́𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞 ✍️

🤝 𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚 𝐑𝐇 | 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨
2020 hatte Hertha BSC für Tousart 25 Millionen Euro Ablöse an Olympique Lyon gezahlt. Rechtfertigen konnte der Franzose diese Investition nie. 2023 zog es ihn dann zum Stadtrivalen nach Köpenick. Insgesamt stehen für den Rechtsfuß 129 Bundesliga-Partien zu Buche. Weitere kommen vorerst nicht hinzu.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
