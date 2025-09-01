Tousart verlässt Union

Lucas Tousart (28) kehrt nach fünf Jahren in die Ligue 1 zurück. Der zentrale Mittefeldspieler verlässt Union Berlin und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Stade Brest.

Unter der Anzeige geht's weiter

2020 hatte Hertha BSC für Tousart 25 Millionen Euro Ablöse an Olympique Lyon gezahlt. Rechtfertigen konnte der Franzose diese Investition nie. 2023 zog es ihn dann zum Stadtrivalen nach Köpenick. Insgesamt stehen für den Rechtsfuß 129 Bundesliga-Partien zu Buche. Weitere kommen vorerst nicht hinzu.