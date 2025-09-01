Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Eintracht gibt Dina Ebimbe ab

von Fabian Ley - Quelle: sb29.bzh
1 min.
Junior Ebimbe hat den Ball im Blick @Maxppp

Junior Dina Ebimbe verlässt Eintracht Frankfurt. Der Mittelfeldspieler wechselt leihweise bis Saisonende zu Stade Brest. Für den Anschluss sichert sich der französische Erstligist zudem eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei sieben Millionen Euro liegt.

Unter der Anzeige geht's weiter
Stade Brestois 29
𝐔𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐮 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐠𝐚𝐫𝐞... ⚡️

🤝 𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚 𝐑𝐇 | 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨
Bei X ansehen

2022 war Dina Ebimbe zunächst von Paris St. Germain ausgeliehen worden, ein Jahr später folgte die Festverpflichtung für rund 6,5 Millionen Euro. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der 24-Jährige bei der Eintracht nie. Nun kehrt der Rechtsfuß in seine französische Heimat zurück.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Frankfurt
Brest
Eric Ebimbe

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Brest Logo Stade Brest
Eric Ebimbe Eric Ebimbe
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert