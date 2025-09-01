Eintracht gibt Dina Ebimbe ab

Junior Dina Ebimbe verlässt Eintracht Frankfurt. Der Mittelfeldspieler wechselt leihweise bis Saisonende zu Stade Brest. Für den Anschluss sichert sich der französische Erstligist zudem eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei sieben Millionen Euro liegt.

2022 war Dina Ebimbe zunächst von Paris St. Germain ausgeliehen worden, ein Jahr später folgte die Festverpflichtung für rund 6,5 Millionen Euro. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der 24-Jährige bei der Eintracht nie. Nun kehrt der Rechtsfuß in seine französische Heimat zurück.