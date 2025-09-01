Menü Suche
Neuer Verein für Bayer-Flirt Clauss?

von Julian Jasch - Quelle: gianlucadimarzio.com
Jonathan Clauss im Nizza-Trikot @Maxppp

Jonathan Clauss (32) könnte dem OGC Nizza doch noch den Rücken kehren. Gianluca Di Marzio zufolge hat Juventus Turin mit dem Ligue 1-Vertreter Kontakt wegen des Rechtsverteidigers aufgenommen und wartet auf eine Rückmeldung.

Im Verlauf des Sommers hatte Clauss bereits kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen gestanden, aufgrund der unterschiedlichen Vorstellungen in Bezug auf die Ablösesumme kam aber kein Deal zustande. In Südfrankreich steht der Rechtsverteidiger aktuell nur noch bis 2026 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
