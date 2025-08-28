Menü Suche
Bundesliga

Last Minute: Noch sechs Abgänge bei Bayer?

Bayer Leverkusens Kaderumbruch scheint immer noch nicht abgeschlossen. Es kündigen sich zahlreiche weitere Transfers beim Vizemeister an.

von Julian Jasch
Jonas Hofmann nach dem Spiel @Maxppp

Bayer Leverkusen macht einen beispiellosen Transfersommer durch. Doch der Umbruch ist längst nicht abgeschlossen. Einige Tage vor Schließung des Wechselfensters bahnen sich noch einige Deals an.

Abwehrspieler Piero Hincapié (23) wird intensiv vom FC Arsenal gejagt und will auch gerne auf die Insel wechseln. Gefeilscht wird um die Ablösemodalitäten, da die Gunners die per Ausstiegsklausel festgeschriebene Summe in Höhe von 60 Millionen Euro nicht in diesem Sommer bezahlen möchten, sondern gerne eine Leihe samt Kaufpflicht aushandeln würden.

Zudem darf Rechtsverteidiger Arthur (22) den Werksklub nach der Verpflichtung des ablösefreien Lucas Vázquez (34) verlassen. Interesse bekundet allen voran der Paris FC.

Double-Kader zerfällt

Von einem potenziellen Neuzugang könnte auch Jonas Hofmann (33) seine Zukunft abhängig machen. Der ‚kicker‘ geht davon aus, dass ein Abgang des Offensivspielers nicht ausgeschlossen werden kann, sollte der angestrebte Transfer von Eliesse Ben Seghir (20/AS Monaco) über die Bühne gehen.

Zu den Abgangskandidaten gehören darüber hinaus Stürmer Victor Boniface (24) und Mittelfeldspieler Aleix García (28). Erstgenannter stand zwischenzeitlich schon kurz vor einer Leihe zum AC Mailand und zieht laut dem ‚kicker‘ nun die Aufmerksamkeit von Vereinen aus den Golfstaaten auf sich. Als potenzieller Ersatz für den von West Ham United umgarnten García wurde bereits Quinten Timber (24/Feyenoord Rotterdam) auserkoren.

Schließlich sucht der Vizemeister weiterhin nach einem Leihverein für den erst in diesem Sommer von Manchester City für 1,3 Millionen Euro verpflichteten Farid Alfa-Ruprecht (19). Der Flügelflitzer soll zwecks Spielpraxis andernorts untergebracht werden.

