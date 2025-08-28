Wolfsburg an Youngster Gueye dran

Dem VfL Wolfsburg hat es offenbar ein weiteres Talent des FC Metz angetan. Nachdem man bereits ein acht Millionen Euro schweres Angebot für Innenverteidiger Sadibou Sané (21) abgegeben hat, zeigt der Bundesligist laut der französischen Regionalzeitung ‚Le Républicain lorrain‘ auch Interesse an Mittelstürmer Idrissa Gueye. Der 18-jährige Senegalese (ein Länderspiel) wechselte erst im Januar aus seiner Heimat von Génération Foot zum Ligue 1-Aufsteiger und besitzt einen bis 2029 datierten Vertrag.

In der vergangenen Rückrunde steuerte Gueye in der zweiten französischen Liga beachtliche fünf Tore in 17 Partien zum Aufstieg bei, wäre in Wolfsburg aber wohl perspektivisch eingeplant. Der Youngster hat allerdings auch in England einen großen Markt, wurde zuletzt unter anderem mit Manchester United und West Ham United in Verbindung gebracht. Auch bei Borussia Dortmund wurde der Angreifer vor einigen Wochen als potenzieller Backup für Serhou Guirassy (29) gehandelt. Metz hatte seinerzeit eine Ablöse von 15 Millionen Euro aufgerufen.