Ligue 1

Wolfsburg vor Transfer-Doppelschlag

Sadibou Sané behauptet im Zweikampf den Ball @Maxppp

Der VfL Wolfsburg will sich in den letzten Tagen des Transferfensters doppelt verstärken. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Wölfe dem FC Metz ein acht Millionen Euro schweres Angebot für Sadibou Sané unterbreitet. Der 21-jährige Innenverteidiger ist noch bis 2027 an den Ligue 1-Vertreter gebunden und soll in der Autostadt den langzeitverletzten Denis Vavro (29) ersetzen.

Weiter ist der Bundesligist schon mit Saël Kumbedi. Der Rechtsverteidiger kommt von Olympique Lyon und absolviert am heutigen Mittwoch den Medizincheck. Zunächst wird der 20-Jährige gegen eine Gebühr von einer Million Euro ausgeliehen, im Anschluss greift dem ‚kicker‘ zufolge eine Kaufpflicht von sechs Millionen Euro. Gestern hieß es französischen Berichten zufolge noch, dass sich der VfL einen optionalen Passus gesichert hätte.

