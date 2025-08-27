Menü Suche
Verbessertes Amoura-Angebot im Anflug

von Santi Aouna - Julian Jasch - Quelle: Foot Mercato
Mohamed Amoura ist eine Maschine @Maxppp

Benfica Lissabon hat sich doch noch nicht aus dem Poker um Mohamed Amoura (25) verabschiedet. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato wird der portugiesische Vizemeister in Kürze ein verbessertes Angebot für den algerischen Mittelstürmer beim VfL Wolfsburg einreichen.

Zuletzt hieß es, Benfica würde wegen des voraussichtlichen Verbleibs von Kerem Aktürkoglu (26) und des hohen Preisschilds von 35 bis 40 Millionen von einer Verpflichtung absehen. In den vergangenen Stunden wurden die Verhandlungen jedoch wieder aufgenommen und sind sogar weit fortgeschritten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
