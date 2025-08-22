Menü Suche
Rückzieher im Amoura-Poker?

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Mohamed Amoura hat es einfach drauf @Maxppp

Benfica Lissabon sieht anscheinend von einer Verpflichtung von Mohamed Amoura (25) ab. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ zieht sich der portugiesische Vizemeister aus dem Poker um den Angreifer vom VfL Wolfsburg zurück. Ein Abschied aus der Autostadt sei für den wechselwilligen Algerier damit aber nicht vom Tisch.

Dass Benfica einen Rückzieher macht, habe zwei Gründe: Einerseits sei man nicht bereit, die aufgerufenen 35 Millionen Euro zu bezahlen. Andererseits bleibt Kerem Aktürkoğlu (26) wohl doch in Lissabon – Amoura hätte den potenziell frei werdenden Kaderplatz des türkischen Offensivspielers einnehmen sollen, der zuletzt unter anderem mit Fenerbahce in Verbindung gebracht wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
