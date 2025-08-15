Amoura drängt auf Wechsel: Wolfsburg pokert

Es sieht derzeit danach aus, dass der VfL Wolfsburg mit Mohamed Amoura seinen besten Angreifer der vergangenen Saison verliert. Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass Benfica intensiv um die Dienste des flinken Algeriers buhlt, ist im Wechselpoker nun die nächste Stufe erreicht. Der ‚A Bola‘ zufolge warte der 25-Jährige nur noch auf grünes Licht der Wölfe für den Wechsel nach Lissabon.

Der VfL ist durchaus verkaufsbereit, das erste Preisschild von kolportierten 40 Millionen Euro ist jedoch hoch angesetzt. Auch hier wollen die Portugiesen eine Lösung finden, die den Bundesligaklub zufriedenstellt. Laut ‚A Bola‘ verhandeln beide Klubs derzeit über die Konditionen.

Wolfsburg will mindestens 35 Millionen Euro für Amoura kassieren. Benifca wäre bereit, eine ordentliche Weiteverkaufsbeteiligung einzuräumen, um den Deal möglich zu machen. Wolfsburgs Geschäftsführer Peter Christiansen räumte kürzlich gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ ein, dass der Verein noch Spieler verkaufen werde, „auch einige, die wir als Stammspieler betrachten“.

VfL-Offensive wird ausgedünnt

Der Abgang von Amoura würde die Wölfe dennoch schmerzen, schließlich ist die Personaldecke in der Offensive derzeit recht dünn und droht noch dünner zu werden. Tiago Tomás (23) steht vor der Rückkehr zum VfB Stuttgart, Jonas Wind fiel zuletzt wegen Oberschenkelprobleme einige Zeit aus und ist noch keine Option für den DFB-Pokal gegen den SV Hemelingen (Samstag, 15:30 Uhr).