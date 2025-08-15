Menü Suche
Bundesliga

Ablöse steht: VfB tütet Tomás-Transfer ein

Der VfB Stuttgart holt den nächsten Neuzugang an Bord. Tiago Tomás kehrt vorbehaltlich des Medizinchecks ins Schwabenland zurück.

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Tomas hat Arztkoffer in der Hand @Maxppp

Tiago Tomás kehrt zum VfB Stuttgart zurück. Wie Fabrizio Romano berichtet, gibt es eine vollständige Einigung zwischen allen Parteien. Der Medizincheck wird noch am heutigen Freitag stattfinden.

Der 23-Jährige kommt vom VfL Wolfsburg und unterschreibt beim DFB-Pokalsieger einen Vertrag bis 2029. An die Wölfe überweist der VfB 13 Millionen Euro Sockelablöse zuzüglich zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen.

Für den flexiblen Offensivakteur ist es das zweite Engagement bei den Schwaben. Tomás lief leihweise von Januar 2022 bis Juni 2023 für den VfB auf, in 47 Spielen gelangen ihm acht Tore und vier Vorlagen. Kurz darauf zog es den Portugiesen für acht Millionen Euro in die Autostadt, wo man sich nun über ein sattes Transferplus freut.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
