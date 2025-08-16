Menü Suche
Bremen wird Zetterer-Ersatz angeboten

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Ivor Pandur spielt einen tollen Pass @Maxppp

Der Ersatz für Michael Zetterer (30) könnte aus England kommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde Werder Bremen Ivor Pandur von Hull City in den vergangenen Tagen angeboten. Der Zweitligist stellt sich einen mittleren einstelligen Millionenbetrag für den 25-jährigen Keeper vor.

Verhandlungen finden dem Bezahlsender zufolge allerdings noch nicht statt. Allerdings hinterlässt Zetterer, den es zu Eintracht Frankfurt zieht, eine Lücke, die es zu stopfen gilt.

