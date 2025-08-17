Menü Suche
Köln erreicht Huseinbasic-Anfrage

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Denis Huseinbasic im Köln-Training @Maxppp

Die Wege von Mittelfeldspieler Denis Huseinbasic (24) und dem 1. FC Köln könnten sich in diesem Sommer noch trennen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Sporting Braga beim Bundesliga-Aufsteiger nachgefragt, ob ein Wechsel möglich sei.

Huseinbasic ist aus Sicht der Kölner absolut verkäuflich. Das Interesse aus Braga schwelt bereits seit Wochen, nun könnte endlich Tempo in die Personalie kommen. Bis 2027 ist der siebenfache bosnische Nationalspieler noch an den FC gebunden.

