Heftiges Preisschild: Verlässt Demirovic den VfB?

In der vergangenen Saison war Ermedin Demirovic der beste Torschütze des VfB Stuttgart. Das lockt auch andere Vereine.

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
Ermedin Demirovic lässt sich nichts gefallen @Maxppp

15 Tore hatte Ermedin Demirovic in der vergangenen Spielzeit in der Liga erzielt und war damit der beste Torschütze des VfB Stuttgart – und das, obwohl der 27-Jährige nicht immer überzeugen konnte. Gerade in der Champions League war noch viel Luft nach oben.

Die Erwartungshaltung war aber auch enorm hoch, nachdem die Schwaben im vergangenen Sommer satte 23 Millionen Euro für den Bosnier hingelegt hatten. Auch in die neue Saison will der VfB mit Demirovic gehen – es sei denn, ein unmoralisch hohes Angebot bringt die Verantwortlichen zum Umdenken.

40 Millionen Verhandlungsbasis

Und das könnte den Stuttgartern bald ins Haus flattern. Denn wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigt Leeds United Interesse am Angreifer, der noch einen Vertrag bis 2028 besitzt. Auch der AC Mailand hatte Demirovic zuvor bereits ins Visier genommen.

Dem Fachmagazin zufolge werden die Stuttgarter aber eine hohe Ablöse verlangen. Demnach dürfte der VfB „um die 40 Millionen Euro“ als Basis für Verhandlungen aufrufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
