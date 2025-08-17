Kein Bayern-Wechsel: Woltemade öffnet Tür für anderen Verein

Im wochenlangen Transferpoker um Nick Woltemade (23) ist endgültig der Deckel drauf. Sowohl der VfB Stuttgart in Person von Vorstandschef Alexander Wehrle als auch Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bestätigten am Rande des gestrigen Supercup-Siegs der Münchner, dass Woltemade in Stuttgart bleibt.

Ob ein Wechsel schon in der Winter-Transferperiode oder im nächsten Sommer wieder zum Thema wird, ist noch nicht abzusehen. Ebenso wenig, ob die Bayern dann erneut in die Offensive gehen oder bis dahin andere Transferziele priorisieren.

Woltemade jedenfalls scheint nicht mehr auf den deutschen Rekordmeister festgelegt zu sein. Nach Informationen der ‚Bild‘ will der Offensivmann „nach dieser Transferperiode auch anderen Klubs wieder die Tür öffnen.“ Woltemade könne sich auch einen Wechsel ins Ausland vorstellen.

Hintergrund sei unter anderem, dass der zweifache A-Nationalspieler die WM 2026 als größtmögliche Bühne für weitere Eigenwerbung nutzen könnte. Bevor es in diesem Sommer auf „Bayern oder nichts“ hinauslief, hatten bereits etliche europäische Topklubs wie Real Madrid, Liverpool, Chelsea oder Atlético Madrid die Fühler ausgestreckt. Klar ist seit gestern: Die Karten im Woltemade-Poker werden neu gemischt.