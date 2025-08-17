Menü Suche
Werder vor Transfer-Dreierpack?

Michael Zetterer zieht es aus Frankfurt nach Bremen. Der SV Werder hält Ausschau nach einem Nachfolger und hat zudem zwei andere Neuzugänge an der Angel.

von David Hamza - Quelle: kicker | Bild
Alexander Schwolow im Union-Trikot @Maxppp

Für kolportierte vier bis sechs Millionen Euro wechselt Michael Zetterer (30) zu Eintracht Frankfurt, wird dort den Kaderplatz von Kevin Trapp (35) einnehmen, den es wiederum zum Paris FC zieht. Ersatz braucht somit auch Werder Bremen, wenngleich der Nummer-eins-Status nun voraussichtlich an Mio Backhaus (21) übergeht.

Angeboten wurde Werder bereits Ivor Pandur (25) vom englischen Zweitligisten Hull City. Ein Kandidat an der Weser ist auch Alexander Schwolow (33). Nach Informationen des ‚kicker‘ ist der vereinslose und somit ablösefreie Keeper ein konkretes Thema in Bremen.

Schwolows Vertrag bei Union Berlin lief Ende Juni aus. Bei den Köpenickern war er hinter Frederik Rönnow (33) der Backup. Diese Rolle wäre auch bei Werder vorgesehen, wo man laut ‚kicker‘ eine „Nummer zwei, die den Konkurrenzkampf […] hochhalten soll“, sucht.

Kommen Gregoritsch & Baum?

Aber nicht nur zwischen den Pfosten will Grün-Weiß nachlegen. Laut der ‚Bild‘ könnte auch Michael Gregoritsch (31) nach Bremen wechseln. Der Mittelstürmer ist in Freiburg entbehrlich, sein Vertrag läuft 2026 aus. Bei Werder soll Gregoritsch seit Wochen auf der Liste stehen, ein Wechsel werde nun „immer konkreter“, da der zuletzt von RB Leipzig ausgeliehene André Silva (29) wohl zum FC Elche wechselt.

Kommen soll zudem unbedingt ein neuer Rechtsverteidiger. Der dreifache Schweizer Nationalspieler Isaac Schmidt (25/Leeds United) soll es werden, hieß es kürzlich aus der Alpenrepublik. Laut ‚Bild‘ hakt der Deal aber noch immer. Alternativ steht Elias Baum (19) parat, der per Leihe aus Frankfurt geholt werden könnte.

In die Zwischenablage kopiert