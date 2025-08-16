Menü Suche
Frankfurt: Bundesliga-Leihe bei Baum?

In der vergangenen Saison war Elias Baum bei der SV Elversberg eine der Entdeckungen der Saison. Nun könnte der Verteidiger innerhalb der Bundesliga wechseln.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Die SV Elversberg verpasste in der vergangenen Saison den Bundesliga-Aufstieg erst in der Relegation. Einen großen Anteil am herausragenden Abschneiden der SVE hatte dabei auch Elias Baum. Der Rechtsverteidiger war unter Trainer Horst Steffen defensiv ein sicherer Rückhalt und setzt nach vorne immer wieder Impulse. Im Sommer endete das Leihgeschäft und der 19-Jährige ging wieder zurück zu Eintracht Frankfurt.

Dort ist die Aussicht auf Spielzeit unter Dino Toppmöller nicht ganz so groß. Das ruft andere Bundesligisten auf den Plan. Wie ‚Sky‘ berichtet, will Steffen seinen ehemaligen Schützling wieder unter seine Fittiche nehmen, jetzt allerdings bei Werder Bremen. Der SVW würde Baum liebend gerne ausleihen.

Noch ist sich die SGE aber nicht sicher, ob sie den U21-Nationalspieler verleihen möchte. Ein Wechsel könnte sich entsprechend noch bis zum Deadline Day ziehen.

