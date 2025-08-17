Einigung: Neuer Silva-Klub steht fest

Der Poker um die Zukunft von André Silva ist wohl beendet. Fabrizio Romano vermeldet, dass es den 29-Jährigen zum FC Elche zieht. RB Leipzig habe mit dem La Liga-Aufsteiger eine grundsätzliche Einigung erzielt. Details zur Ablöse sind noch nicht durchgesickert.

Bei den Sachsen steht der Großverdiener nur noch bis 2026 unter Vertrag. Um Silva bemüht hatte sich lange Zeit auch der SV Werder. Nach Bremen war Silva bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison verliehen.

Nun geht es erneut nach Spanien, wo Silva bereits für den FC Sevilla und Real Sociedad am Ball war. RB Leipzig hatte den Angreifer vor vier Jahren für 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Nach 110 Einsätzen, 47 Torbeteiligungen (27 Tore, 20 Assists) und zwei Leihen trennen sich die Wege jetzt wieder.