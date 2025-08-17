Newcastle tütet 46-Millionen-Transfer ein

Newcastle United verstärkt die Offensive. Für kolportierte 46 Millionen Euro Ablöse wechselt Offensivspieler Jacob Ramsey (24) von Aston Villa zu den Magpies. Über die genaue Vertragslaufzeit macht Newcastle keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es waren zwei oder drei verrückte Tage, aber ich bin wirklich glücklich, hier zu sein und kann es kaum erwarten loszulegen“, so Ramsey, durch dessen Verpflichtung die jüngsten Ausgaben auf rund 150 Millionen Euro steigen. Zuvor hatte der Premier League-Klub bereits Anthony Elanga (23/Nottingham Forest) und Malick Thiaw (24/AC Mailand) für rund 100 Millionen in den St. James’ Park gelotst.