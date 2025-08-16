Menü Suche
Kommentar 45
Bundesliga

Bestätigt: Entscheidung um Woltemade gefallen

Seit Wochen steht ein Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern im Raum. Nun ist die Entscheidung um die Zukunft des Stürmers gefallen.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Nick Woltemade rauft sich die Haare @Maxppp
Stuttgart 1-2 FC Bayern

Alexander Wehrle hat verkündet, dass Nick Woltemade (23) in diesem Sommer nicht zum FC Bayern wechseln wird. Vor dem direkten Duell im Supercup (20:30 Uhr) sagte der Vorstandschef des VfB Stuttgart unmissverständlich: „Nick Woltemade ist unser Spieler und wird dieses Jahr bei uns spielen. Die Akte ist geschlossen. Das weiß Bayern München. Das haben wir gemeinschaftlich so kommuniziert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch auf erneute Nachfrage unterstrich Wehrle: „Das Thema ist erledigt. Nick Woltemade spielte nächste Saison beim VfB Stuttgart.“ Alle weiteren Bemühungen der Bayern scheinen somit hinfällig.

Am Mittwoch hatten sich VfB und FCB zusammengeschaltet, um noch einmal über den Transferwunsch von Woltemade zu sprechen. Doch eine Offerte über rund 60 Millionen Euro war Stuttgart zu wenig. Woltemade, der einen Vertrag bis 2028 besitzt, steht übrigens im Supercup-Spiel in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (45)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
FC Bayern
Nick Woltemade

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
FC Bayern Logo FC Bayern München
Nick Woltemade Nick Woltemade
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert