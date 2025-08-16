Bestätigt: Entscheidung um Woltemade gefallen

Alexander Wehrle hat verkündet, dass Nick Woltemade (23) in diesem Sommer nicht zum FC Bayern wechseln wird. Vor dem direkten Duell im Supercup (20:30 Uhr) sagte der Vorstandschef des VfB Stuttgart unmissverständlich: „Nick Woltemade ist unser Spieler und wird dieses Jahr bei uns spielen. Die Akte ist geschlossen. Das weiß Bayern München. Das haben wir gemeinschaftlich so kommuniziert.“

Auch auf erneute Nachfrage unterstrich Wehrle: „Das Thema ist erledigt. Nick Woltemade spielte nächste Saison beim VfB Stuttgart.“ Alle weiteren Bemühungen der Bayern scheinen somit hinfällig.

Am Mittwoch hatten sich VfB und FCB zusammengeschaltet, um noch einmal über den Transferwunsch von Woltemade zu sprechen. Doch eine Offerte über rund 60 Millionen Euro war Stuttgart zu wenig. Woltemade, der einen Vertrag bis 2028 besitzt, steht übrigens im Supercup-Spiel in der Startelf.