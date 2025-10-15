Menü Suche
Konkurrenz für Bayern: Inters starkes Faustpfand bei Guéhi

Der FC Bayern hat Marc Guéhi zum Wunschspieler auserkoren. Doch die Konkurrenz im Werben um den Abwehrspieler ist groß. Nun schaltet sich das nächste Topteam ein.

von Dominik Sandler - Quelle: Tuttosport
Marc Guéhi im Dress von Crystal Palace FC @Maxppp

Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Real Madrid, FC Liverpool, FC Bayern – die Liste an Vereinen, die Marc Guéhi (25) in den eigenen Reihen wissen möchten, ist lang und bestückt mit großen Namen. In Inter Mailand gesellt sich laut ‚Tuttosport‘ jetzt das nächste Topteam zu der illustren Runde.

Das dürfte weder den Münchnern noch Eintracht Frankfurt schmecken. Denn: Laut der italienischen Sportzeitung könnte auch Yann Bisseck (24), an dem die SGE Interesse hat, Teil des Deals mit den Nerazzurri werden. Schon im Sommer wollte Crystal Palace den 24-Jährigen in die Premier League lotsen, jetzt könnte er im Winter im Tausch für Guéhi nach London wechseln.

Sollte der Tausch-Deal konkreter werden, müsste Palace wohl draufzahlen. Der Vertrag von Guéhi würde im kommenden Sommer auslaufen, für Bisseck fordert Inter aktuell 30 Millionen Euro. Dann müsste der Innenverteidiger der Eagles allerdings auch seinen Daumen heben. Angesichts der zahlreichen Interessenten ist derzeit noch nicht abzuschätzen, wohin Guéhi tendiert.

