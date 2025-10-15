RB Leipzig: 30 Millionen für Schlager-Ersatz?

2026 bahnt sich ein Mittelfeldumbruch bei RB Leipzig an. Während einerseits die auslaufenden Arbeitspapiere von Kevin Kampl (35) und Amadou Haidara (27) nicht verlängert werden sollen, hat sich Xaver Schlager (28) andererseits bislang noch nicht für einen Verbleib entschieden.

Der österreichische Nationalspieler (47 Länderspiele) ist ebenfalls in sein letztes Vertragsjahr eingebogen, will sich mit seiner Zukunftsentscheidung aber noch Zeit lassen. RB, das grundsätzlich eine Weiterführung der Zusammenarbeit anstrebt, möchte bis zum Jahresende Klarheit haben.

Auf einen möglichen Schlager-Abgang bereitet man sich bereits vor. Wie der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen ist, befindet sich Marlon Gomes (21) weiterhin im Fokus des Bundesligisten. Der 1,84 Meter große Rechtsfuß stehe auf der Kandidatenliste sehr weit oben.

Bereits im zurückliegenden Sommer waren sich die Sachsen mit dem Brasilianer einig, wollten die von Shakhtar Donetsk aufgerufenen 30 Millionen Euro allerdings nicht investieren. Im Verlauf der kommenden Monate könnte sich das mit steigendem Handlungsbedarf ändern.