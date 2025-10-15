Füllkrug vor Winter-Wechsel?

Niclas Füllkrug könnte West Ham United im Winter verlassen. Laut der ‚Sport Bild‘ ist ein Wechsel des Stürmers nicht ausgeschlossen. Das Blatt bringt Italien als Abnehmerland ins Spiel.

Bei den Hammers verdient der 32-Jährige mit 4,5 Millionen Euro netto pro Jahr fürstlich. Ob Füllkrug einen ähnlich zahlungswilligen Arbeitgeber findet, wird sich zeigen. In London hat der 24-fache Nationalspieler immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.