La Liga
Real: García weckt Begehrlichkeiten
@Maxppp
Real Madrid muss sich mit Verehrern für Gonzalo García auseinandersetzen. Wie Roberto Gómez in seiner Sendung ‚La Tribu‘ der ‚Marca‘ berichtet, hat der FC Getafe bereits angeklopft und erwägt, den 21-Jährigen im Winter zu verpflichten. In der nächsten Zeit könnten die Bemühungen intensiviert werden.
Unter der Anzeige geht's weiter
Bei den Königlichen kommt der Stürmer trotz einer guten Vorbereitung kaum zum Zug. An Platzhirsch Kylian Mbappé (26) führt im Sturm der Blancos kein Weg vorbei.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden