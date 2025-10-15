Real: García weckt Begehrlichkeiten

Real Madrid muss sich mit Verehrern für Gonzalo García auseinandersetzen. Wie Roberto Gómez in seiner Sendung ‚La Tribu‘ der ‚Marca‘ berichtet, hat der FC Getafe bereits angeklopft und erwägt, den 21-Jährigen im Winter zu verpflichten. In der nächsten Zeit könnten die Bemühungen intensiviert werden.

Bei den Königlichen kommt der Stürmer trotz einer guten Vorbereitung kaum zum Zug. An Platzhirsch Kylian Mbappé (26) führt im Sturm der Blancos kein Weg vorbei.