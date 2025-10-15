Menü Suche
La Liga

Real: García weckt Begehrlichkeiten

von Luca Hansen - Quelle: La Tribu
Gonzalo García oder Kung Fu Panda, man weiß es nicht @Maxppp

Real Madrid muss sich mit Verehrern für Gonzalo García auseinandersetzen. Wie Roberto Gómez in seiner Sendung ‚La Tribu‘ der ‚Marca‘ berichtet, hat der FC Getafe bereits angeklopft und erwägt, den 21-Jährigen im Winter zu verpflichten. In der nächsten Zeit könnten die Bemühungen intensiviert werden.

Bei den Königlichen kommt der Stürmer trotz einer guten Vorbereitung kaum zum Zug. An Platzhirsch Kylian Mbappé (26) führt im Sturm der Blancos kein Weg vorbei.

