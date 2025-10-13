Erneut schlechte Nachrichten von Henrichs

RB Leipzig muss noch länger als geplant auf Benjamin Henrichs verzichten. Laut dem ‚kicker‘ wird eine Rückkehr nicht vor dem neuen Jahr erfolgen. Ursprünglich sollte der Außenverteidiger schon im Oktober zurückkehren, die Genesung seines Achillessehnenrisses verzögert sich jedoch.

Der 28-Jährige hatte sich die Blessur beim letzten Spiel 2024 gegen den FC Bayern zugezogen. Im April gab es einen kleinen Rückschlag im Heilungsprozess, weshalb ein zweiter Eingriff vonnöten war. Ob Henrichs noch auf den WM-Zug aufspringen kann?